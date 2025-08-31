Disparità di trattamento nel suolo pubblico a Vieste

Marcello Miacola, proprietario del ristorante ‘La Ripa’ a Vieste, ha denunciato pubblicamente una presunta disparità di trattamento da parte delle autorità locali. Il 29 luglio ha ricevuto un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico, derivante dall’installazione di alcune piante, che lui sostiene siano utili per l’ossigeno e, allo stesso tempo, servano da cestino per i passanti, considerando l’assenza di spazi adeguati nel centro storico.

Miacola contesta il fatto che tale rigore non sia stato applicato ad altre due attività simili nelle vicinanze, le quali, secondo il ristoratore, avrebbero collocato tavoli e sedute in modo “più grave e continuativo” su un bene storico. Queste sue affermazioni indicano che tali interventi trasformerebbero lo spazio pubblico in un’area privata, limitando la fruizione dello stesso da parte della collettività.

Nella sua lettera, Miacola critica anche l’assessore al centro storico, chiedendo all’amministrazione comunale e al Corpo di Polizia Locale di ripristinare l’area, evidenziando la disparità di trattamento rispetto alla sua sanzione per un’occupazione minima e temporanea. Ha avvertito che, nel caso non vengano adottati interventi concreti entro i termini di legge, si sentirà costretto a presentare una denuncia formale alle Autorità competenti.