28.4 C
Roma
domenica – 31 Agosto 2025
Economia

Disparità di trattamento nel suolo pubblico a Vieste

Da StraNotizie
Disparità di trattamento nel suolo pubblico a Vieste

Marcello Miacola, proprietario del ristorante ‘La Ripa’ a Vieste, ha denunciato pubblicamente una presunta disparità di trattamento da parte delle autorità locali. Il 29 luglio ha ricevuto un verbale per occupazione abusiva di suolo pubblico, derivante dall’installazione di alcune piante, che lui sostiene siano utili per l’ossigeno e, allo stesso tempo, servano da cestino per i passanti, considerando l’assenza di spazi adeguati nel centro storico.

Miacola contesta il fatto che tale rigore non sia stato applicato ad altre due attività simili nelle vicinanze, le quali, secondo il ristoratore, avrebbero collocato tavoli e sedute in modo “più grave e continuativo” su un bene storico. Queste sue affermazioni indicano che tali interventi trasformerebbero lo spazio pubblico in un’area privata, limitando la fruizione dello stesso da parte della collettività.

Nella sua lettera, Miacola critica anche l’assessore al centro storico, chiedendo all’amministrazione comunale e al Corpo di Polizia Locale di ripristinare l’area, evidenziando la disparità di trattamento rispetto alla sua sanzione per un’occupazione minima e temporanea. Ha avvertito che, nel caso non vengano adottati interventi concreti entro i termini di legge, si sentirà costretto a presentare una denuncia formale alle Autorità competenti.

Articolo precedente
Valentina Margaglio: sogni olimpici e dolci a Genova
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.