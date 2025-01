Disordini al Maturaball di Bressanone: Scontri tra Polizia e Giovani

La festa Maturaball di Bressanone è tornata alla ribalta dopo recenti violenti episodi. Durante l’evento, si sono verificati scontri tra circa duecento partecipanti e le forze dell’ordine, che avevano imposto un blocco all’ingresso del Forum a causa dell’eccesso di capienza. I ragazzi, presumibilmente ubriachi, hanno tentato di forzare il cordone di polizia per entrare nella struttura.

Le autorità hanno dovuto lavorare duramente per mantenere l’ordine e gestire la situazione. All’interno del Forum, una ragazza di 15 anni è stata trovata priva di sensi e successivamente portata in ospedale per coma etilico. Questo evento segue un precedente episodio violento: l’11 gennaio, un 18enne era stato aggredito da un gruppo di giovani che lo avevano offeso con insulti razziali e picchiato, lasciandolo con gravi ferite.

L’ingresso selettivo era stato deciso come misura di sicurezza per proteggere i partecipanti, considerato il numero già elevato di persone nella struttura. Le tensioni tra giovani e forze dell’ordine si sono intensificate, con i vetri rotti a causa dei disordini. Questi fatti sollevano preoccupazioni per la sicurezza pubblica e il comportamento dei giovani durante eventi simili. La situazione a Bressanone evidenzia la necessità di affrontare temi come l’educazione al rispetto e la gestione degli eventi di massa, soprattutto quando coinvolgono adolescenti e alta concentrazione di alcol.