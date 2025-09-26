Disoccupazione USA: analisi delle nuove previsioni economiche

A settembre, la Federal Reserve ha mantenuto la previsione di disoccupazione al 4,5% per il futuro, non lontana dal tasso attuale del 4,3%, il più alto negli ultimi quattro anni. In confronto, a gennaio il tasso di disoccupazione era del 4% e ad aprile aveva toccato un minimo di 3,4%, il più basso in 53 anni.

La Banca Centrale ha rivisto al ribasso le sue stime precedenti, riducendo la previsione per il 2026 dal 4,5% al 4,4%, per il 2027 dal 4,4% al 4,3% e introducendo una stima del 4,2% per il 2028, coerente con le previsioni di lungo termine.

La debolezza del mercato del lavoro ha sicuramente attratto l’attenzione della Federal Reserve, giustificando un recente taglio dei tassi. Negli ultimi quattro mesi, fino ad agosto, la creazione di posti di lavoro è scesa a una media di soli 27.000 al mese, il ritmo più lento da quando è iniziata la pandemia di Covid. Questo è un notevole calo rispetto alle medie di 123.000 e 168.000 posti creati nei quattro mesi precedenti.

Tuttavia, ci sono motivi per considerare l’allerta sul mercato del lavoro eccessiva. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono diminuite a 231.000 e agosto è storicamente un mese anomalo per l’occupazione, con un flusso di lavoratori che entra ed esce a causa della stagione scolastica e della fine delle vacanze. Inoltre, le politiche recenti hanno portato a un aumento delle espulsioni di immigrati, influenzando in modo negativo settori come l’agricoltura, l’edilizia e l’ospitalità, il che potrebbe portare a una correzione prossimamente.