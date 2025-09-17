28.8 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Economia

Disoccupazione nelle Marche: aumento allarmante delle donne

Da StraNotizie
Disoccupazione nelle Marche: aumento allarmante delle donne

Negli ultimi tempi, il mercato del lavoro nelle Marche mostra segnali preoccupanti. La disoccupazione ha raggiunto quota 41 mila, con un aumento di 10%, a risentirne in modo particolare sono le donne. Anche i lavoratori dipendenti registrano una significativa diminuzione, pari a 8 mila unità, mentre il numero degli autonomi è in crescita.

Eleonora Fontana della Cgil regionale commenta che i dati evidenziano un deterioramento del mercato del lavoro marchigiano, in controtendenza rispetto al resto del Paese. Il lavoro dipendente ha subito un calo soprattutto nei settori agricolo e dei servizi, escludendo commercio, alberghi e ristoranti. La stabilità occupazionale è garantita principalmente dall’aumento dei lavoratori autonomi.

Secondo l’Istat, elaborato dall’Ires Cgil Marche, nel secondo trimestre, gli occupati sono stimati in 653 mila, con un incremento di 4 mila unità (+0,6%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente; questo aumento è meno marcato rispetto ai dati del Centro Italia (+0,8%) e a livello nazionale (+0,9%). Il tasso di occupazione per la fascia d’età 15-64 anni è calato dello 0,5%, attestandosi al 67,1%.

L’incremento occupazionale è più evidente tra le donne (+1,2%), mentre si riscontra un notevole divario di genere, con un calo per gli uomini e un aumento delle disoccupate, che crescono di 6 mila unità (+32,5%). Fontana sottolinea l’insuccesso delle politiche contro la disoccupazione, evidenziando la necessità di un grande patto per il lavoro per migliorare le condizioni dei lavoratori marchigiani.

Articolo precedente
Il dibattito italiano sull’omicidio di Charlie Kirk
Articolo successivo
Milano Green Week riaccende l’attenzione sull’ambiente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.