Disoccupazione nelle Marche: aumento allarmante delle donne

Negli ultimi tempi, il mercato del lavoro nelle Marche mostra segnali preoccupanti. La disoccupazione ha raggiunto quota 41 mila, con un aumento di 10%, a risentirne in modo particolare sono le donne. Anche i lavoratori dipendenti registrano una significativa diminuzione, pari a 8 mila unità, mentre il numero degli autonomi è in crescita.

Eleonora Fontana della Cgil regionale commenta che i dati evidenziano un deterioramento del mercato del lavoro marchigiano, in controtendenza rispetto al resto del Paese. Il lavoro dipendente ha subito un calo soprattutto nei settori agricolo e dei servizi, escludendo commercio, alberghi e ristoranti. La stabilità occupazionale è garantita principalmente dall’aumento dei lavoratori autonomi.

Secondo l’Istat, elaborato dall’Ires Cgil Marche, nel secondo trimestre, gli occupati sono stimati in 653 mila, con un incremento di 4 mila unità (+0,6%) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente; questo aumento è meno marcato rispetto ai dati del Centro Italia (+0,8%) e a livello nazionale (+0,9%). Il tasso di occupazione per la fascia d’età 15-64 anni è calato dello 0,5%, attestandosi al 67,1%.

L’incremento occupazionale è più evidente tra le donne (+1,2%), mentre si riscontra un notevole divario di genere, con un calo per gli uomini e un aumento delle disoccupate, che crescono di 6 mila unità (+32,5%). Fontana sottolinea l’insuccesso delle politiche contro la disoccupazione, evidenziando la necessità di un grande patto per il lavoro per migliorare le condizioni dei lavoratori marchigiani.