Disoccupazione in Italia

L’Istat ha pubblicato i dati relativi alle forze lavoro in Italia per il mese di novembre 2025, mostrando una realtà composta da luci e ombre. La disoccupazione pare raggiungere il minimo storico del 5,7%, ma si registra un forte incremento del tasso di inattività, salito al 33,5%. Il calo delle persone in cerca di lavoro non è dovuto solamente all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma anche all’espansione della platea degli inattivi. Il numero complessivo di occupati cala di 34mila unità, segno che la piena occupazione è ancora lontana e la misurazione della disoccupazione spesso manca di rappresentare la reale difficoltà di accesso all’occupazione.

Il tasso di inattività in crescita è legato a cause come la prolungata difficoltà nel trovare impiego stabile e adeguato, la sfiducia nel funzionamento del mercato del lavoro, la necessità di conciliare famiglia e lavoro e le carenze nell’offerta di politiche attive del lavoro e formazione. Il fenomeno dell’inattività comporta conseguenze profonde per il tessuto sociale ed economico, come una minore crescita del PIL e del potenziale produttivo, una maggiore pressione sul sistema pensionistico e di welfare e un aumento della povertà e del rischio di esclusione sociale.

La distribuzione per classi d’età degli occupati mostra un calo degli occupati sotto i 49 anni e una crescita degli over 50. I giovani faticano a trovare stabile inserimento e crescita professionale a causa dell’andamento demografico negativo e dell’inadeguatezza del sistema produttivo. La disoccupazione giovanile rimane un problema persistente, con ostacoli come contratti di lavoro temporanei o precari, ridotta corrispondenza tra formazione scolastica/universitaria e richieste del mercato e scarso accesso alle politiche attive e all’orientamento.

Per risolvere questi problemi, servono strategie integrate su più livelli, come innovazione istituzionale, formazione continua, rafforzamento delle politiche attive, promozione della natalità e inclusione sociale. È fondamentale analizzare con attenzione le statistiche occupazione Italia e monitorare l’efficacia degli interventi pubblici per ridare fiducia a giovani, donne e lavoratori inattivi e riportare la crescita e la dignità nel mondo del lavoro.