Disney rinuncia a deepfake per Oceania e Tron: Ares

Disney ha recentemente esplorato l’impiego dell’Intelligenza Artificiale in due progetti significativi: il film “Tron: Ares” e la versione live-action di “Oceania”. La compagnia ha considerato la possibilità di utilizzare video deepfake per riprodurre digitalmente Dwayne Johnson, consentendo così alla star di non essere presente fisicamente sul set per interpretare il personaggio di Maui.

Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, Disney aveva immaginato di lavorare con l’azienda Metaphysic per sovrapporre il volto di Johnson a una controfigura durante le riprese. Anche se l’attore sembrava favorevole alla proposta, l’azienda ha espresso timori riguardo alla proprietà intellettuale e alla gestione dei diritti relativi alle immagini generate. Ciò ha portato a decidere di scartare l’idea per evitare complicazioni legali future.

In aggiunta, Disney aveva proposto di realizzare una campagna promozionale sfruttando le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per “Tron: Ares”. La trama del film ruota attorno a un programma chiamato Ares, che attraversa il confine tra il mondo digitale e quello reale per portare a termine una missione critica, segnando il primo contatto tra l’umanità e l’Intelligenza Artificiale.

Nel film, Jared Leto interpreta Ares, mentre Greta Lee e Jodie Turner-Smith recitano rispettivamente nei ruoli di Eve Kim e della nuova antagonista, Athena. Tuttavia, l’idea di integrare un personaggio generato dall’IA è stata abbandonata a causa di timori su come il pubblico avrebbe potuto reagire e sul potenziale impatto sulla pellicola e sull’azienda.