Disney ha annunciato che nel 2022 verrà lanciato negli Stati Uniti un abbonamento a costo ridotto per il suo servizio video in streaming Disney Plus. L’offerta dovrebbe estendersi entro il 2023 a tutti i mercati internazionali entro il 2023. Attualmente l’abbonamento costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno, ma questa nuova tipologia di sottoscrizione sarà strumentale al raggiungimento di ancora più abbonati nel corso dei prossimi anni: l’azienda ha dichiarato di voler raggiungere la cifra di 260 milioni di iscritti entro il 2024. Nell’ultimo trimestre fiscale Disney ha raggiunto 129,8 milioni di abbonati, 11,8 milioni in più rispetto al trimestre precedente. Nel 2022, l’azienda intende spendere 33 miliardi di dollari nella creazione dei contenuti per lo streaming. L’offerta si è inoltre arricchita in USA con l’inclusione nel pacchetto dei contenuti Hulu e ESPN+.