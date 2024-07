Disney+, lo stop alla condivisione degli abbonamenti arriva anche in Italia

Con una lunghissima mail inviata agli utenti qualche ora fa, Disney+ ha annunciato che a partire da 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta la comunicazione, salvo disdetta, gli utenti abbonati dovranno sottostare alle nuove norme relative alla condivisione degli account.

In particolare, Disney+ evidenzia che sono state chiarite le modalità consentite di condivisione dell’account con altre persone. In particolare, nella clausola 1.1 Disney sottolinea che “se non diversamente consentito dal suo Piano di abbonamento, l’Utente non può condividere il proprio abbonamento al di fuori del suo nucleo familiare” e chiarisce che per “nucleo familiare” si intende ”l’insieme dei dispositivi associati alla sua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono”.

Disney sottolinea che si riserva il diritto di analizzare l’uso che l’utente fa dell’account per verificare la conformità alle condizioni generali e “qualora dovessimo stabilire che ha violato le presenti Condizioni Generali di Abbonamento, potremo limitare o interrompere l’accesso dell’Utente al suo account, e di conseguenza anche l’utilizzo del Servizio Disney+, e/o adottare qualsiasi altra misura prevista dalle Condizioni Generali di Abbonamento”.

Novità anche per gli adblocker: Disney ha affermato che è stata inserita una clausola che impedisce il blocco degli annunci pubblicitari e che prevede che la società possa “previa comunicazione, sospendere o interrompere il tuo abbonamento in caso di blocco degli annunci”.

Già qualche mese fa, Disney aveva annunciato l’intenzione di bloccare la condivisione delle password.