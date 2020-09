La Disney è da anni anni nel mirino degli omofobi che spesso cercano di boicottarla per le sue iniziative rainbow (dagli show con protagonisti gay, al merchandising LGBT, fino ai Pride nei suoi parchi), ma ha attirato anche qualche critica di chi ha notato che nei prodotti riservati anche a mercati complessi come quello cinese spariscono le sfumature arcobaleno e non c’è traccia di protagonisti LGBT. Adesso però sono i fan di Miley Cyrus ad essere sul piede di guerra con l’azienda di Topolino, il motivo? Radio Disney avrebbe censurato Midnight Sky, proprio nella parte in cui la popstar canta: “See my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, baby (guarda le mie labbra sulla bocca di lei, tutti stanno parlando adesso, piccol*)”. Nessun problema invece per la frase “See his hands ’round my waist, thought you never be replaced, baby (vedi le mani di lui intorno alla mia vita, pensavo che non saresti mai stato rimpiazzato, piccol*)”.

I fan di Miley Cyrus chiedono spiegazioni, per adesso però dalla Disney tutto tace, ma sono certo che quando leggeranno di questa polemica ci daranno delle risposte, visto che per il doppiaggio omofobo dei Simpson si sono subito fatti sentire (e anche in maniera carina).

Non voglio difendere la Disney e trovo che Midnight Sky non solo sia una perla, ma non contenga nulla di scandaloso nel suo testo, forse però per la radio incriminata “labbra sulla bocca” era un po’ troppo spinto visto il loro pubblico di bambini? Non ci resta che attendere delle spiegazioni.

Midnight Sky, la versione di Radio Disney.

Ci rendiamo conto dell’omofobia della Disney ? @BITCHYFit — Miley Team 🇮🇹 🖤🦋 (@fuckingsmilers9) September 19, 2020

Radio Disney a censuré la chanson “Midnight Sky” de Miley Cyrus, supprimant la partie “See my lips on her mouth” (voir mes lèvres sur sa bouche), qui fait référence à un baisé entre deux femmes. pic.twitter.com/aR4KbiPw35 — H.TAG MEDIA (@HTAG_Media) September 19, 2020