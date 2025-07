Disney+ anticipa le serie tv più attese del 2025

Disney+ ha recentemente rivelato la sua programmazione per il 2025, promettendo un assortimento di attesissime serie originali e ritorni di successo. Una clip promozionale di 60 secondi ha dato un’anteprima delle novità in arrivo sulla piattaforma, tra cui l’attesa seconda stagione di “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” e la nuova serie Marvel “Wonder Man”.

“Percy Jackson” tornerà a dicembre 2025, esplorando nuove avventure ispirate al romanzo “Il mare dei mostri”. La nuova serie “Wonder Man”, previsto nello stesso mese, avrà come protagonista Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams, affiancato da Demetrius Grosse e Ben Kingsley, già noto nel Marvel Cinematic Universe.

Non mancano altre attese produzioni: tra queste, la britannica “A Thousand Blows”, che si immerge nel mondo della boxe ottocentesca con la sua seconda stagione, e la quinta stagione di “Only Murders in the Building”, il cui ritorno con nuovi misteri non ha ancora una data precisa.

In arrivo anche “Alien: Pianeta Terra”, previsto per il 13 agosto, che promette di ricreare l’atmosfera inquietante della celebre saga horror-fantascientifica. Il quarto capitolo di “ZOMBIES”, intitolato “L’Alba dei Vampiri”, sarà disponibile dall’11 luglio.

Tra le novità autunnali, il legal drama “All’s Fair” presenta un cast d’eccezione con Kim Kardashian e Naomi Watts, raccontando le sfide di un gruppo di avvocate divorziste. Inoltre, la comedy “Chad Powers” con Glen Powell unirà sport e comicità.

Curiosamente, non è stata menzionata la miniserie “The Twisted Tale of Amanda Knox”, che narra il controverso caso di omicidio a Perugia, suggerendo un possibile rilascio posticipato in Italia.