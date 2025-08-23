26.7 C
Disinfestazione a Reggio Emilia: precauzioni per animali domestici

Disinfestazione a Reggio Emilia: precauzioni per animali domestici

Il Comune di Reggio Emilia e l’Ausl hanno avviato un intervento di disinfestazione a seguito di un caso sospetto di chikungunya. Questo intervento, disposto come misura precauzionale, è stato comunicato ufficialmente e si svolgerà in una zona compresa tra via Botticelli e via Emidio Villa, nel quartiere Mancasale.

Il Piano di sorveglianza per le arbovirosi prevede azioni specifiche in tali situazioni, includendo interventi adulticidi, larvicidi e la rimozione di focolai larvali in un raggio di 100 metri dal focolaio. Sono previsti tre passaggi: la disinfestazione con adulticidi nelle aree pubbliche per tre notti consecutive, la rimozione di focolai nelle aree private con interventi porta a porta e la ripetizione dei trattamenti larvicidi nelle tombinature pubbliche.

L’ordinanza richiede la collaborazione dei residenti, dei gestori di attività e dei condòmini per consentire l’accesso alle aree cortilive e ai giardini durante i trattamenti. Viene inoltre raccomandato di tenere chiuse finestre e porte durante la notte e di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Gli animali domestici devono restare al chiuso e le loro aree esterne devono essere protette con teli di plastica.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura esposte agli insetticidi, è consigliato attendere 15 giorni prima di consumarle, lavarle abbondantemente e sbucciarle. Mobili e giochi all’aperto trattati devono essere puliti con guanti. In caso di contatto accidentale con insetticidi, è necessario lavare accuratamente la pelle. Gli operatori che effettueranno i trattamenti non entreranno nelle abitazioni, ma accederanno solo agli spazi esterni. Se i risultati di laboratorio dovessero risultare negativi, i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi.

