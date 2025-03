Disgrafia e disortografia, Disturbi Specifici dell’Apprendimento

La scrittura rappresenta una delle principali sfide per i bambini all’inizio della loro esperienza scolastica, poiché richiede l’integrazione di diverse competenze, come la motricità fine, la memoria e l’attenzione. Queste abilità sono necessarie per eseguire il gesto grafico, ricordare le lettere e organizzare la scrittura, oltre a costruire frasi corrette. Difficoltà persistenti in uno di questi ambiti possono influenzare negativamente l’apprendimento. In situazioni più gravi, si possono manifestare disturbi specifici come la disgrafia e la disortografia.

La disgrafia si concentra sugli aspetti motori e grafici della scrittura, comportando scritture disordinate, illeggibili e con lettere irregolari. La disortografia, invece, riguarda aspetti linguistici e ortografici, comportando frequenti errori come omissioni o sostituzioni di lettere. È normale rilevare difficoltà nella scrittura nei primi anni di scuola, ma se queste persistono oltre la seconda o terza classe, è essenziale un approfondimento.

Il primo passo per affrontare tali difficoltà è discutere con gli insegnanti, poiché possono fornire feedback sul progresso del bambino. È fondamentale analizzare il contesto dell’apprendimento e offrire opportunità di supporto. Se le difficoltà persistono, è necessario evitare giudizi sugli errori e richiedere una valutazione specialistica per identificare la natura delle difficoltà e sviluppare un percorso personalizzato.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non sono legati all’intelligenza, ma riflettono differenti modalità neurobiologiche di apprendimento. Affrontare queste differenze è cruciale per garantire un percorso scolastico appropriato e sostenere l’autostima dei bambini. Un ambiente di sostegno e la collaborazione con gli insegnanti sono vitali per la loro crescita e sviluppo.