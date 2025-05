Disfunzioni Motorie e Difficoltà di Memoria

Gianluca Sordo, ex calciatore di Torino e Milan, ha subito gravi conseguenze a causa di un’aggressione avvenuta nel 2005, quando ricevette una testata in un bar. Questo gesto ha stravolto la sua vita, portandolo a un coma di quattro giorni e a un mese in terapia intensiva. Oggi, a 55 anni, vive quotidianamente con deficit motori e problemi di memoria, per cui riceve una pensione di invalidità.

Sordo, con oltre 140 presenze in Serie A e vincitore di un europeo Under 21 nel 1992 e di uno scudetto nel 1994, si lamenta di essere stato dimenticato dal mondo del calcio. Ricorda l’episodio che ha cambiato la sua vita: una lite in un bar di Marina di Massa dopo aver pestato il piede a una ragazza. Dopo aver chiesto scusa, viene colpito e, successivamente, sviluppa un ematoma cerebrale.

Nell’intervista al Corriere della Sera, Sordo esprime il suo rammarico per il silenzio del calcio italiano. Nonostante il legame con i suoi ex compagni di squadra, sente che nessuno si è interessato alle sue condizioni durante la sua malattia, tranne alcuni. In particolare, critica Massimiliano Allegri, suo ultimo allenatore, per non averlo mai contattato durante il suo ricovero. Anche se hanno avuto un buon rapporto in campo, Sordo è rimasto profondamente deluso per la mancanza di sostegno. L’ex calciatore ha tentato di riprendersi con investimenti immobiliari, ma ha trovato difficoltà a causa delle sue condizioni.