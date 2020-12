“UN’erezione triste”, canta nel 1985ispirandosi a Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes. Ovviamente l’intento di uno dei più importanti gruppi punk rock italiani degli anni Ottanta non era parlare di disturbi sessuali, ma parafrasando liberamente l’incipit della canzone potremmo riferirci alla, cioè all’incapacità di raggiungere e/o mantenere un’erezione sufficiente per avere un rapporto sessuale soddisfacente. Un argomento che oggi sembra essere ancora un tabù, sebbene

Ma quali sono i fattori coinvolti? Due ampi studi osservazionali – pubblicati recentemente su Jama e Journal of Sexual Medicine – hanno confermato ancora una volta il legame tra la disfunzione erettile, la dieta e gli stili vita e quello tra il disturbo sessuale e il ritmo circadiano, cioè il ritmo sonno-veglia.

L’importanza di una dieta sana

Il primo studio, condotto da un gruppo di ricercatori americani, ha preso in considerazione i dati dello studio Health Professionals Follow-up Study che include informazioni sulla dieta e sulla salute di oltre 21 mila uomini professionisti sanitari di età compresa tra 40 e 75 anni. Analizzando i dati – che si riferiscono a un periodo di 16 anni (dal 1998 al 2014) – gli scienziati hanno osservato come una dieta sana, povera di carni rosse e lavorate e ricca di verdura, frutta, noci, legumi, pesce e altre fonti di grassi “buoni”, fosse associata a un minor rischio di sviluppare il problema della disfunzione erettile.

Sebbene lo studio non possa dimostrare una relazione di causa-effetto, secondo i ricercatori riconoscere che la disfunzione erettile è anche un sintomo di una cattiva alimentazione potrebbe incoraggiare gli uomini ad adottare una dieta più sana. “La nostra dieta mediterranea – afferma, infatti, Tommaso Cai, urologo presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della provincia autonoma di Trento – è sicuramente un ottimo strumento di prevenzione. Inoltre, diversi studi stanno mettendo in luce il ruolo del microbiota intestinale anche sulla fertilità”.

L’orologio del pene

I ricercatori del secondo studio, invece, hanno voluto indagare la relazione tra i disturbi del sonno dovuti a orari di lavoro non standard e la disfunzione erettile. In particolare, 754 uomini che si sono rivolti a una clinica di andrologia tra il 2014 e il 2017 hanno risposto ad alcuni questionari che miravano a valutare la funzione erettile e i disturbi del sonno legati al lavoro.

Circa 200 uomini hanno dichiarato di avere orari di lavoro non standard e, tra loro, 48 hanno affermato di soffrire di disturbi del sonno. Questi ultimi presentavano una funzione erettile peggiore che risultava ancora più scarsa tra i lavoratori notturni. Il disturbo del ritmo circadiano, cioè del ritmo sonno-veglia, sembra quindi avere un impatto significativo sulla funzione erettile. I meccanismi alla base di questo effetto non sono chiari ma, secondo i ricercatori, potrebbero essere legati a bassi livelli di testosterone.

Testosterone e disturbi del sonno

“Questo ormone – spiega Tommaso Cai – è molto importante per l’uomo e ha un ruolo fondamentale nella sua vita sessuale, proprio perché determina una buona erezione. La sua particolarità è che viene secreto dai testicoli in modo circadiano, cioè la sua produzione aumenta la mattina e durante la notte si abbassa quasi a zero. Per questo, le erezioni mattutine sono una spia importantissima di questa sorta di orologio del pene. Tra i sintomi di bassi livelli di testosterone, oltre ai disturbi sessuali, possiamo considerare l’eccessiva stanchezza, le alterazioni dell’umore o anche problemi di concentrazione.

Quando i livelli di testosterone sono bassi, è necessario rivolgersi al medico per ripristinarli attraverso una terapia sostitutiva ormonale che, è bene precisare, non provoca il tumore alla prostata. Buoni livelli di testosterone – precisa l’andrologo – non sono fondamentali solo per la sessualità, ma hanno un effetto protettivo anche nei confronti di patologie, come ictus, infarto e diabete. La disfunzione erettile può infatti essere anche un segno precoce di malattie cardiovascolari”.

Longform

Una spia per i problemi cardiovascolari

Dal momento che l’erezione avviene perché il sangue entra nel pene, è necessario che i vasi attraverso cui il sangue arriva all’organo sessuale funzionino. In caso contrario, infatti, le erezioni non possono verificarsi. “Ma dobbiamo tenere presente – spiega l’urologo – che le arterie del pene sono un decimo rispetto a quelle più importanti, come le arterie coronarie e le arterie carotidi. Quindi, se ci sono patologie sistemiche come il diabete, tenderanno a chiudersi prima le arterie più piccole, cioè le arterie del pene, e poi quelle più grandi. Questo è il motivo per cui un paziente che riferisce di avere una disfunzione erettile potrebbe essere a rischio di malattie cardiovascolari. Non dimentichiamo poi che problemi di funzione erettile e problemi cardiovascolari – conclude Cai – hanno gli stessi fattori di rischio, come cattiva alimentazione, obesità, ipercolesterolemia, pressione alta, fumo di sigaretta e sedentarietà. Per questo motivo è molto importante la prevenzione e, in presenza di disfunzione erettile, bisogna rivolgersi al medico per poter intervenire subito.