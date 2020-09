Nel piatto di una coppia di uomini unita civilmente, veneta, era stato ‘disegnato’ un pene fatto di salsa nel corso di un soggiorno in un resort a Fasano, in provincia di Brindisi. La denuncia è dell’associazione Mixed Lgbti con sede a Bari, aderente alla rete Arci, contattata dalla coppia, Marco e Denis, per segnalare l’accaduto. ”Marco e Denis, dopo essersi uniti civilmente (il rito fra l’altro è stato celebrato dal deputato Alessandro Zan, relatore alla Camera del ddl contro l’omofobia) hanno deciso di venire in Puglia – scrive l’associazione – per il viaggio di nozze, e di trascorrere qualche giorno presso un prestigioso resort a Fasano”. Quindi il racconto di uno dei due: ”Pensavo di essere in un piccolo paradiso – riporta l’associazione – ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale evidentemente è poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, e lo chef ha disegnato con la salsa la forma di un pene nel piatto”. Per Mixed Lgbti ”se per caso dovesse scapparvi da ridere – sottolinea – evidentemente è perché non avete mai sentito bruciare nel petto la rabbia nei confronti di chi vi deride per chi siete o per chi amate. Vedere un momento così romantico rovinato dall’ignoranza e dallo scherno altrui è davvero squallido e mortificante”. Quindi serve ”una rivoluzione culturale su questi temi” o ”non cambierà molto”.

