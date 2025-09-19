Disegnatore Tecnico

Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate (BG).
La figura selezionata entrerà a far parte dell’ufficio tecnico, fornendo supporto al responsabile in:
- Progetti di miglioramento impianti.
- Nuove installazioni.
- Progetti di sicurezza.
- Iniziative ESG.
Attività principali:
- Coordinamento dei progetti tecnico-impiantistici, con focus sulla sicurezza.
- Supervisione dei fornitori e delle squadre durante montaggio e avvio impianti.
- Collaborazione con il Responsabile Tecnico per pianificazione e esecuzione progetti.
- Gestione delle relazioni con studi tecnici, enti e fornitori, anche in inglese.
- Analisi tecnica e problem solving in officina e produzione.
- Partecipazione alla crescita tecnica e organizzativa dell’area.
Requisiti:
- Diploma tecnico con almeno 5 anni di esperienza impiantistica o laurea in ingegneria (meccanica, meccatronica, elettrica) anche senza esperienza, ma con background coerente.
- Almeno 4 anni di esperienza in contesti industriali.
- Ottima conoscenza dei principi di funzionamento di macchine e impianti industriali.
- Capacità di lavorare in autonomia e gestire progetti.
- Ottime doti di coordinamento, metodo, sintesi e precisione.
- Padronanza di Excel, Autocad e software gestionali.
- Conoscenza base dell’inglese.
Offriamo:
- Inserimento diretto in azienda, contratto a tempo indeterminato.
- Retribuzione commisurata all’esperienza.
- Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.
L’offerta è aperta a candidati ambosessi, nel rispetto delle pari opportunità.
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.
