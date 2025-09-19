Disegnatore Tecnico

30.1 C
AxL Alti Profili ricerca e seleziona per un’azienda del settore alimentare un/una IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO.

Luogo di lavoro: vicinanze di Seriate (BG).

La figura selezionata entrerà a far parte dell’ufficio tecnico, fornendo supporto al responsabile in:

  • Progetti di miglioramento impianti.
  • Nuove installazioni.
  • Progetti di sicurezza.
  • Iniziative ESG.

Attività principali:

  • Coordinamento dei progetti tecnico-impiantistici, con focus sulla sicurezza.
  • Supervisione dei fornitori e delle squadre durante montaggio e avvio impianti.
  • Collaborazione con il Responsabile Tecnico per pianificazione e esecuzione progetti.
  • Gestione delle relazioni con studi tecnici, enti e fornitori, anche in inglese.
  • Analisi tecnica e problem solving in officina e produzione.
  • Partecipazione alla crescita tecnica e organizzativa dell’area.

Requisiti:

  • Diploma tecnico con almeno 5 anni di esperienza impiantistica o laurea in ingegneria (meccanica, meccatronica, elettrica) anche senza esperienza, ma con background coerente.
  • Almeno 4 anni di esperienza in contesti industriali.
  • Ottima conoscenza dei principi di funzionamento di macchine e impianti industriali.
  • Capacità di lavorare in autonomia e gestire progetti.
  • Ottime doti di coordinamento, metodo, sintesi e precisione.
  • Padronanza di Excel, Autocad e software gestionali.
  • Conoscenza base dell’inglese.

Offriamo:

  • Inserimento diretto in azienda, contratto a tempo indeterminato.
  • Retribuzione commisurata all’esperienza.
  • Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì.

L’offerta è aperta a candidati ambosessi, nel rispetto delle pari opportunità.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.


