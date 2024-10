Disease, il nuovo video di Lady Gaga: “Combatto con i miei demoni”

A meno di una settimana dall’uscita del nuovo singolo di Lady Gaga, il video di “Disease” è finalmente disponibile. Nella clip, Lady Gaga si confronta e combatte con i suoi demoni interiori, rappresentando una lotta interiore di quattro minuti. Riflessioni sulla sua relazione con questi demoni sono al centro del messaggio: “Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos. Mi fa sentire claustrofobica”, dichiara Gaga. “Disease” tratta tematiche di paura e oscurità personale, accettando che alcune parti spaventose di lei non possono essere evitate.

Nel video, Lady Gaga balla, scappa e si trasforma, dichiarando di essere “la direttrice della mia sinfonia” e di recitare in “opere teatrali” che rappresentano la sua vita e la sua arte. La registrazione visiva è stata accolta positivamente, ritenuta migliore rispetto ai precedenti singoli “Stupid Love” e “Perfect Illusion”. Nonostante le critiche siano favorevoli, la Germanotta si trova a dover mantenere uno standard elevato, avendo già stabilito aspettative altissime nei suoi primi anni di carriera. Se il video fosse stato di una nuova popstar, sarebbe stato considerato un miracolo.

La traduzione del testo del singolo “Disease” evidenzia il tema della lotta interiore e della vulnerabilità. Frasi come “Non ci sono più lacrime da versare” e “Stai finendo le medicine” tracciano un quadro di difficoltà e richiesta di aiuto. La cantante si posiziona come una sorta di antidoto per la sofferenza dell’altro: “Potrei fare il dottore, posso curare la tua malattia”.

Il testo ripete l’idea di essere una cura per il dolore altrui, parlando dell’intensità del tormento attraverso linee come “Urlando per me, piccola, come se stessi per morire” e il desiderio di poter alleviare la sofferenza. Lady Gaga invita il suo partner a rivelare i propri segreti, offrendo il suo aiuto e trasformandosi in una figura salvifica. Il concetto di “curare la tua malattia” riassume perfettamente il messaggio centrale del brano, celebrando sia la vulnerabilità che la ricerca di connessione autentica.