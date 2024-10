Disease, il nuovo singolo di Lady Gaga: parole e data di rilascio

A due mesi dall’uscita del brano “Die With A Smile”, Lady Gaga è pronta a rilasciare il nuovo singolo “Disease”, previsto per venerdì 25 ottobre. La cantante, conosciuta per il suo stile innovativo e le sue hit pop, ha creato un sito dedicato a questo brano, dove ha rivelato una parte del testo. Sul sito segreto è presente un indovinello che, se risolto, svela ulteriori frasi della canzone.

Il testo anticipato del nuovo singolo include frasi intriganti, come “I could play the doctor / I can cure your disease”, suggerendo tematiche di cura e redenzione. I fan hanno subito notato le somiglianze visive e sonore con i precedenti lavori di Gaga, in particolare con “The Fame Monster” e “Born This Way”, che sono state accolte entusiasticamente dalla critica e dai fan.

In un’intervista con Rolling Stone, Lady Gaga ha discusso del suo nuovo album ispirato al personaggio di Harley Quinn. Ha dichiarato che l’album riflette la complessità di Harley attraverso una miscela di musiche del film e brani originali. Gaga ha descritto il progetto come una celebrazione della sua oscurità e vivacità, sottolineando come non si limiti a un solo genere. Ha scelto di intitolarlo “6,5”, indicando che non si tratta del tipico album pop, ma di una fusione di diverse influenze musicali. La cantante ha anche fatto riferimento al leggendario Tony Bennett, sottolineando quanto la musica pop possa evolversi nel tempo.

L’imminente uscita di “Disease” ha generato una grande attesa tra i fan e gli appassionati di musica. La strategia promozionale di Lady Gaga, che include giochi enigmistici e rivelazioni progressive del testo, sembra voler coinvolgere attivamente il pubblico, rendendo l’anticipazione ancora più intensa. La combinazione del suo stile unico e delle nuove tematiche rappresenta un’interessante evoluzione nella sua carriera discografica. Con “Disease”, Lady Gaga sembra pronta a riconquistare la scena pop, portando con sé una nuova visione che sfida le convenzioni e celebra la complessità della donna moderna.