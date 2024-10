Discrepanze: Dalle auto a gasolio alle ustioni

Le circostanze della morte di Lucia Salcone, 47enne di San Severo, sono avvolte nel mistero dopo che è deceduta carbonizzata in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 27 e il 28 settembre. Il marito, Ciro Caliendo, alla guida della Fiat 500 coinvolta nell’incidente, è indagato per omicidio volontario poiché gli inquirenti sospettano che la sua morte possa essere stata messa in scena.

L’autopsia sul corpo di Lucia è stata effettuata il 4 ottobre, ma i risultati non sono ancora stati divulgati. Si prevede che i risultati, comprendenti esami tossicologici, siano disponibili entro 60 giorni. Si stanno cercando riscontri per stabilire se Lucia abbia inalato fumi tossici durante l’incendio del veicolo.

L’incidente si è verificato vicino a San Severo, dove l’auto si sarebbe schiantata contro un albero e poi avrebbe preso fuoco. I racconti di Caliendo, che ha riportato ustioni nel tentativo di soccorrere la moglie, non hanno convinto gli investigatori, spingendo ad aprire un fascicolo sull’accaduto. Il marito, un imprenditore agricolo, ha affermato che entrambi erano stati in macchina per controllare una campagna dopo un furto di grano.

Tuttavia, sono emerse incongruenze. Innanzitutto, Caliendo ha atteso due ore e mezza dopo l’incidente per chiamare i soccorsi, cosa che ha insospettito i detective. Secondo la ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22:30, ma la chiamata ai servizi di emergenza è stata effettuata solo all’1:00 di notte. Inoltre, l’ipotesi che entrambi fossero in macchina a quell’ora per un controllo solleva interrogativi sul loro effettivo stato di attività.

Ci sono anche dubbi riguardo all’incendio dell’auto, essendo una Fiat 500 diesel, veicoli di questo tipo di solito non prendono fuoco facilmente. I danni all’auto non sembrano indicare un impatto violento; la vettura, infatti, è stata completamente distrutta dal fuoco. Le lievi ustioni di Caliendo sono un’altra questione su cui si sta indagando e una perizia tecnica sull’auto è stata programmata per il 9 ottobre, con risultati attesi nei successivi 90 giorni. I punti poco chiari continuano a sollevare interrogativi sulla verità di quanto accaduto quella notte.