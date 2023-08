Discovery, i vertici parlano di Barbara d’Urso e di un possibile futuro insieme

Dopo la decisione di Mediaset di sostituirla al timone di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso resterà comunque legata all’azienda per la quale lavora da oltre 20 anni, questo fino al 31 dicembre. Dal 2024 Carmelità sarà libera di accettare la proposta di un’altra rete e tra queste potrebbe esserci anche quella di Discovery. Oggi Laura Carafoli, la responsabile dei contenuti e delle produzioni locali della piattaforma Discovery Warner (che comprende anche Nove e Real Time) ha parlato proprio della conduttrice napoletana. Carafoli ha spiegato su La Repubblica che ormai i palinsesti sono stati fatti, ma che le piacerebbe avere a che fare con la d’Urso in futuro.

Discovery su Barbara d’Urso: “Ha fattola storia della televisione”.

“d’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque”.

Laura Carafoli (ma parla come magni 😂) su Barbara D’Urso. Per ora no, in futuro forse. (Repubblica) pic.twitter.com/G3GCbU3nBN — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 1, 2023

Barbara d’Urso parla del suo ritorno dopo l’estate.

In Basilicata per ritirare un prestigioso premio, Barbara d’Urso ha anche parlato del suo ritorno (non solo a teatro con Taxi A Due Piazze): “Sto passando un’estate molto serena e tranquilla e sono felice. Se sono delusa? Sì sono un po’ addolorata e delusa lo sono, però professionalmente sono molto tranquilla. Adesso mi godo l’estate e sono anche in vacanza, però ho molti progetti. I prossimi step sono tanti. Perché mi vorrebbero in altri luoghi. – ha continuato la conduttrice – Come dice Valerio Scanu in tutti i luoghi in tutti laghi. Mi rivolgo alle casalinghe, qualcuno ha detto che non esistono, ma ci sono, ed esistono, tranquille che torno, quando meno ve lo aspettate, ma tornerò davvero“.