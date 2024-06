Discorso di Ignazio a Cecilia al matrimonio: “Quando ti ho vista al GF Vip”

Ignazio Moser e

Il discorso di Cecilia Rodriguez: “Mi ami per quella che sono e non vuoi cambiarmi”.

Anche Cecilia Rodriguez ha voluto dire due parole al compagno: “Io non mi sono preparata un discorso, ma ho pensato a cosa dirti o a cosa scrivere. La verità è che io non sono brava a scrivere. Quindi non mi sembrava il caso oggi di mettermi a scrivere qualcosa. Anche perché noi siamo due persone che si sono sempre guardate negli occhi e che hanno sempre avuto il coraggio di dirsi tutto quello che si dovevano dire, nel bene e nel male. Quindi ce ne siamo dette tante. Oggi volevo ringraziarti perché non mi hai voluto mai cambiare, mi hai accettato così come sono. Questa è la dimostrazione più grande d’amore che possa esistere. Mi ami come sono, con i miei pregi e con i miei difetti, che sono tanti. Questo è uno dei motivi per i quali ti amo e ti sono grata“.

Chi c’era 7 anni fa sa quanto Cecilia abbia sofferto lo stare con una persona che la limitava ogni cosa e le aveva tolto perfino la voglia di uscire di casa. Ignazio l’ha amata dal primo giorno semplicemente per com’è e l’ha aiutata a splendere più che mai #ignaechechu pic.twitter.com/fRPegonZZM — Ila (@ilariainstabile) June 30, 2024

