Discorso all’Italia “tra luci e ombre”

Nel suo messaggio di fine anno del 31 dicembre 2024, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affrontato temi rilevanti come l’angoscia per la detenzione della giornalista Cecilia Sala in Iran, l’urgenza di pace in Ucraina e in Medio Oriente, l’aumento delle spese militari dopo l’aggressione russa e il ruolo cruciale dei giovani per il Paese. Mattarella ha inaugurato il discorso sottolineando l’importanza della serenità nelle relazioni personali e familiari in tempi difficili, mentre l’ambientazione del suo intervento evocava un’invocazione alla speranza.

La pace, ha evidenziato, deve essere perseguita come obiettivo fondamentale, conforme ai principi della Costituzione italiana e alla missione dell’Unione Europea. La vera pace si basa sul rispetto dei diritti umani e sulla dignità di ogni popolo. Mattarella ha fatto riferimento al recente Giubileo proclamato da Papa Francesco, evidenziando la necessità di trasformare la speranza in azione, soprattutto in relazione al fenomeno allarmante della violenza, che colpisce in particolare i giovani, manifestandosi attraverso bullismo, uso di armi e consumo di sostanze illecite.

Il presidente ha riconosciuto i dati incoraggianti sull’occupazione e l’export, ma ha anche messo in guardia sulla precarietà lavorativa e sulle disparità tra Nord e Sud, evidenziando l’emigrazione giovanile alla ricerca di opportunità. Ha sollecitato l’importanza di garantire diritti e servizi a tutti i cittadini e ha condannato la violenza di genere, richiamando l’urgenza di celebrare la forza e il contributo delle donne nella società.

In vista del 2025, anno in cui si commemorano gli ottanta anni della Liberazione, Mattarella ha sottolineato il significato di questa ricorrenza come fondamento della Repubblica e della Costituzione. Ha esortato a liberarsi da tutto ciò che ostacola la libertà e la democrazia, auspicando un’ampia partecipazione civica al voto per rafforzare i valori repubblicani.

Infine, ha espresso solidarietà verso Cecilia Sala, sottolineando l’importanza della libertà di informazione e il rischio affrontato dai giornalisti in scenari di conflitto. Il messaggio di Mattarella si è concluso con un appello all’impegno collettivo per costruire un futuro di speranza attraverso azioni concrete.