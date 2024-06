Dischi dei ragazzi di Amici: parla l’unico cantante stabile in classifica

Nonostante il grande successo dell’ultima edizione di Amici di Maria, i nuovi dischi dei cantanti della scuola mariana non stanno avendo il successo sperato dai fan. Tutti gli EP dei ragazzi sono usciti dalla top 10, anche Holden, che la scorsa settimana aveva avuto un buon debutto alla sesta posizione, adesso è scivolato alla 23esima. Attualmente solo un album tra quelli degli ex alunni di Amici è rimasto in top 20 ed è quello di Petit, che resta stabile all’undicesima posizione della Fimi.

Posizioni dei dischi dei cantanti di Amici e parole di Petit.

Il cantante di Amici che attualmente ha evitato il crollo in classifica ha rilasciato un’intervista al portale Superguida Tv. Petit ha raccontato com’è nata la sua passione per la musica, come sta vivendo il successo e se ha dei progetti per il futuro.

“Cerco di vivermela tranquillamente, non mi sento sicuramente una persona importante. Devo dire che mi fa un certo effetto il fatto che la gente mi riconosca per strada quando sono in giro e mi chiede una foto perché sono uscito da poco e devo ancora realizzare tutto questo. “Che fai” è stata la prima canzone ad Amici, è importante perché ha dato il via poi ad altre canzoni, e poi è la prima che ho inciso in napoletano. Prossimi progetti? In questo momento sono concentrato sul presente. Saremo in giro con i festival delle varie radio e poi penseremo al prossimo progetto discografico. Con chi vorrei duettare? Anche se non c’è più, ti direi Pino Daniele. Sono cresciuto con la sua musica, poi mio padre ama la musica di Piano Daniele. Sarebbe stato un orgoglio per me cantare con lui”.

#petit scende alla 70° (-2) nella Top Song Italy del 10 giugno con MammaMi, oggi ha totalizzato 113.431 streams premium. 🌹 pic.twitter.com/qCPfidcm4h — Petit News (@NewsPetit) June 10, 2024

Dischi e singoli di Amici, le posizioni nella Fimi.

Petit: alla 11 con l’album e alla 40 con il singolo Mammamì.

Mida: alla 26 con l’album e alla 88 con il singolo Rossofuoco.

Holden: alla 23 con l’album e non presente nella top 100 dei singoli.

Sarah Toscano: alla 32 con l’album e alla 98 con il singolo Sexy magica.