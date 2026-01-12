Il freddo e la pioggia non hanno rovinato l’evento della “Discesa delle Befane” ad Ascoli e Porto San Giorgio, che ha chiuso le festività natalizie con qualche giorno di ritardo a causa del maltempo. L’evento ha visto migliaia di persone, tra bambini, genitori e nonni, affollare Piazza del Popolo ad Ascoli, incantati dallo spettacolo della calata delle befane da Palazzo dei Capitani.

L’evento, organizzato dal comune di Ascoli con la collaborazione di alcuni sponsor locali, ha visto la partecipazione di molti bambini, ai quali le befane hanno donato dolci e giocattoli. Inoltre, il Villaggio di Natale con il mercatino e la pista di pattinaggio su ghiaccio è stato molto frequentato.

Lo spettacolo della calata delle befane da Palazzo dei Capitani è stato emozionante, con scalatori, speleologi e arrampicatori mascherati da “vecchine” che si sono calate dalle finestre e dal loggiato del palazzo. Il sindaco Marco Fioravanti ha commentato l’evento sui social, sottolineando che le festività natalizie si sono chiuse con un periodo fantastico.

Anche a Porto San Giorgio, la discesa delle befane “volanti” dal tetto dell’edificio del bar novecento in piazza Matteotti è stata un’esperienza emozionante, con molte befane che hanno distribuito caramelle e dolci ai bambini presenti. L’evento ha incluso anche un concerto del gruppo “Turnover” e un’iniziativa all’arena Europa, dove la befana ha indossato i pattini per un’esibizione sulla pista di ghiaccio.