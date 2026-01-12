2.2 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Spettacolo

Discesa delle Befane ad Ascoli e Porto San Giorgio

Da stranotizie
Discesa delle Befane ad Ascoli e Porto San Giorgio

Il freddo e la pioggia non hanno rovinato l’evento della “Discesa delle Befane” ad Ascoli e Porto San Giorgio, che ha chiuso le festività natalizie con qualche giorno di ritardo a causa del maltempo. L’evento ha visto migliaia di persone, tra bambini, genitori e nonni, affollare Piazza del Popolo ad Ascoli, incantati dallo spettacolo della calata delle befane da Palazzo dei Capitani.

L’evento, organizzato dal comune di Ascoli con la collaborazione di alcuni sponsor locali, ha visto la partecipazione di molti bambini, ai quali le befane hanno donato dolci e giocattoli. Inoltre, il Villaggio di Natale con il mercatino e la pista di pattinaggio su ghiaccio è stato molto frequentato.

Lo spettacolo della calata delle befane da Palazzo dei Capitani è stato emozionante, con scalatori, speleologi e arrampicatori mascherati da “vecchine” che si sono calate dalle finestre e dal loggiato del palazzo. Il sindaco Marco Fioravanti ha commentato l’evento sui social, sottolineando che le festività natalizie si sono chiuse con un periodo fantastico.

Anche a Porto San Giorgio, la discesa delle befane “volanti” dal tetto dell’edificio del bar novecento in piazza Matteotti è stata un’esperienza emozionante, con molte befane che hanno distribuito caramelle e dolci ai bambini presenti. L’evento ha incluso anche un concerto del gruppo “Turnover” e un’iniziativa all’arena Europa, dove la befana ha indossato i pattini per un’esibizione sulla pista di ghiaccio.

Articolo precedente
Musica a Roma per la Giornata del Rispetto
Articolo successivo
Influenza nelle Marche, vaccinazione al minimo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.