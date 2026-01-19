Discarica a cielo aperto a Trinitapoli

A Trinitapoli è stata scoperta una discarica a cielo aperto, un fatto grave che colpisce l’ambiente, il lavoro degli agricoltori, la salute dei cittadini e l’immagine del territorio. Tuttavia, è importante fare una precisazione: l’area interessata si trova in un canale in agro di Cerignola, attraversato da acqua depurata proveniente dal depuratore di Cerignola, quindi si tratta di acqua non inquinata.

Il problema riguarda la presenza di rifiuti solidi come lattine e bottiglie, che vengono accumulati dagli agricoltori e finiscono accidentalmente nel torrente a causa di vento, pioggia e intemperie. Ciò non giustifica il fenomeno, ma sottolinea la necessità di prevenzione, organizzazione e corretta gestione dello smaltimento.

Come imprenditore agricolo e vicecoordinatore del Comitato Spontaneo Agricoltori, si ritiene necessario richiamare l’attenzione sulla necessità di un’adeguata gestione dei rifiuti. Le bonifiche sono necessarie, ma non bastano se non si interviene alla radice del fenomeno. L’attuale organizzazione dei centri di raccolta comunali è insufficiente, con strutture troppo piccole e situate all’interno del centro abitato.

È indispensabile individuare un’area adeguata per realizzare un centro di raccolta moderno e funzionale, fuori dal centro urbano, attrezzato con contenitori specifici per ogni tipologia di rifiuto. fondamentale interpellare il mondo politico e le istituzioni per avviare un percorso di formazione e sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti e sulla prevenzione degli abbandoni.