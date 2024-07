Disavventura per Fiordaliso, appello in tv: “Vi prego, chiedo il vostro aiuto”

Fiordaliso ieri è stata l’ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Estate in Diretta. La cantante ha fatto il suo ingresso sulle note di Non Voglio Mica la Luna, ma da subito è apparsa abbattuta. Fiordaliso infatti ha raccontato di una disavventura capitata lunedì durante un evento a Pontecagnano. Dei ladri hanno rubato tutti gli strumenti ai musicisti di Marina, che ha chiesto aiuto agli spettatori del programma di Rai Uno.

E’ gente che con quegli strumenti ci lavora! Ci mantiene la famiglia. Vergognatevi. #Fiordaliso https://t.co/ETzVmd2DXM — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) July 8, 2024

Fiordaliso racconta la sua disavventura.

“Sono qui, ma ho bisogno di voi, perché mi è successa una cosa brutta e dovete indagare. Hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti, ieri a Pontecagnano. Vi prego, se qualcuno sa qualcosa. Anche eprché questi ci lavorano con gli strumenti, hanno speso tanti soldi per comprarseli. Un furto terribile. Se qualcuno ha visto qualcosa, vi prego di parlare. Hanno rubato tutto quello che c’era dentro a questo autobus, non hanno più nulla. Sono gli strumenti del lavoro ed è brutto che sia accaduta una disavventura del genere”.

Nunzia ha anche mandato in onda l’appello di uno dei musicisti derubati: “Poco fa intorno le 13,30, di ritorno da un concerto con Marina Fiordaliso, in zona Litoranea Pontecagnano hanno aperto il nostro furgone e rubato inostri strumenti: Testata Chitarra Marshall, JVM 410H, Testata Basso Markbass, Little Mart SeR, Cassa basso Ularibass New York 212, Pianoforte Nord Piano 3, Basso elettrico F BASSENS, Palante 14° e Floor Tom 14, DS DRUM mod. VENOM. Oltre a questi strumenti hanno preso i nostri trolley con effetti personali e due tablet. Vi chiediamo la gentilezza di condividere questo post e chiunque fosse a conoscenza di qualcosa può contattarci“.

Prima di salutare, Fiordaliso ha lanciato una shade sanremese: “Io una presenza fissa di Sanremo? Lo ero. Adesso forse devo compiere 80 anni per arrivarci. A quanto pare è ancora presto. Mi toccherà aspettare ancora qualche anno prima di tornare. Ultimamente ci si va a una certa età, sia come ospiti, che come concorrenti“.

L’articolo Disavventura per Fiordaliso, appello in tv: “Vi prego, chiedo il vostro aiuto” proviene da Biccy.it.







Fonte