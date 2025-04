Disattivare la Funzione per Proteggere la Privacy

Di default, ChatGPT raccoglie i dati inseriti dagli utenti per addestrare modelli futuri. Questo implica che immagini, audio e file di testo possono essere utilizzati per migliorare le prestazioni dei modelli. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione ai dati sensibili che si inseriscono. Ad esempio, nel caso di curriculum, finanze personali o pianificazioni di viaggio, occorre essere cauti poiché OpenAI utilizza le informazioni per ottimizzare il sistema.

Fortunatamente, è possibile disattivare la raccolta dei dati. Fino all’estate del 2024, gli utenti dovevano compilare un modulo sul portale della privacy di OpenAI per esercitare il diritto alla privacy. Tuttavia, a partire dalla fine del 2024, è possibile disattivare questa opzione direttamente dall’applicazione o dal web accedendo al proprio profilo. I passaggi sono: cliccare sul profilo, selezionare “Impostazioni” e poi “Controllo dati”, per disattivare “Migliora il modello per tutti”.

Inoltre, a febbraio 2025, OpenAI ha introdotto un generatore di immagini in ChatGPT 4o, che permette di trasformare foto personali in stili artistici vari, come Disney o Ghibli. Questo ha portato a discussioni sul tema della proprietà intellettuale riguardante l’uso delle opere di artisti e autori. Un aspetto importante rimane la privacy: gli utenti devono essere consapevoli di dove vanno a finire le foto caricate su ChatGPT. La raccolta di dati di default può costituire un rischio per la privacy individuale, rendendo fondamentale l’attenzione nella gestione delle informazioni personali.