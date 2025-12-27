Disastro Nordio in Italia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è al centro di gaffe e scandali, ma il suo capo sembra volerlo nascondere per evitare problemi. Il ministero della Giustizia è in una situazione difficile, con dirigenti che lasciano l’incarico a causa della gestione approssimativa dei dossier, come ad esempio il caso Almasri. Nonostante ciò, Nordio sembra riuscire a mantenere la sua posizione, anche se il giudizio su di lui è inevitabilmente sospeso. La situazione è complicata anche a causa della presenza di Giusi Bartolozzi, definita “zarina” del ministero. Il ministro dovrà attendere per scoprire il suo destino.