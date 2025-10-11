Disastro in campo: Jaiswal e la polemica run-out in India

Yashasvi Jaiswal ha vissuto un momento di forte frustrazione durante il secondo Test contro le Indie Occidentali a Delhi. Dopo un malinteso con il capitano Shubman Gill, Jaiswal è stato eliminato per run-out all’inizio della seconda giornata, aggiungendo solo due run ai suoi 173 già segnati. Il disguido è avvenuto quando, dopo aver colpito una palla di Jayden Seales, Jaiswal ha deciso di provare a correre per un singolo, mentre Gill, che non era interessato, ha scelto di restare fermo.

Jaiswal ha tentato di tornare indietro, ma era già troppo tardi. Il fielder Tagenarine Chanderpaul ha recuperato rapidamente la palla, e il portiere delle Indie Occidentali, Tevin Imlach, ha fatto una corsa disperata verso le stumps, riuscendo a raccogliere la palla. Tuttavia, mentre stava per colpire i bails, il pallone è quasi scivolato dalle sue mani.

Stupito, Jaiswal ha mostrato chiaramente il suo disappunto nei confronti di Gill, insistendo che sarebbe dovuto essere il capitano a dare il consenso per il singolo. Dy Jaiswal ha continuato a protestare, dimenticando quasi di essere stato eliminato. L’arbitro Richard Illingworth, però, gli ha chiesto di tornare verso il pavillon.

Le riprese hanno mostrato che la decisione era più contestabile di quanto sembrasse inizialmente, e molti si sono chiesti se l’arbitro non avrebbe dovuto rinviare la questione al terzo arbitro. Alla fine, Jaiswal ha lasciato il campo con 175 run, perdendo l’opportunità di raggiungere una doppia centuria, prevista da alcuni esperti, tra cui l’ex capitano Anil Kumble.

Nonostante l’incidente, la prestazione di Jaiswal rimane notevole, avendo segnato un’ottima prestazione all’intera prima giornata, raggiungendo il suo settimo secolo in Test. Ha eguagliato il record di Graeme Smith per il maggior numero di centurie come apritore prima dei 24 anni e ha anche totalizzato 22 boundary, senza colpire alcun sei.