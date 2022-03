I nostalgici dei vecchi pezzi di Avril Lavigne e del pop rock dei primi anni del 2000 sono stati accontentati con Love Sux. La cantante canadese ha sfornato un disco davvero piacevole con diversi pezzi interessanti (adesso sono in fissa con Avalanche e Dare To Love Me), ma – come temevo – tutto questo non è bastato per portare a casa un buon debutto. La prima settimana USA di Love Sux è stata praticamente un disastro.

Disastro Love Sux: tutti i numeri del nuovo album di Avril Lavigne.

Avril con Love Sux è riuscita a vendere appena 27.000 copie, 15.000 senza lo streaming (secondo Hits Daily Double), 30.000 e 19.000 senza lo streaming per Billboard.

In ogni caso numeri davvero deludenti per un nome del calibro della Lavigne. Cifre molto simili a quelle di Head Above Water 2019, ma in questo caso Love Sux è riuscito almeno ad entrare nella top 10 della Billboard hot 100 alla nona posizione. Con 30k di vendite al debutto per due dischi di fila, sappiamo quanti sono i die hard fan di Avril.

Ovviamente chi – come me – segue Avril può consolarsi con la buona musica che ci ha regalato, ma è vero che nel mercato del pop i numeri contano e nemmeno poco. Per la Lavigne è ora di arrivare ai teen attuali, perché probabilmente il general public giovane che comprava e ascoltava volentieri la sua musica 20 anni fa adesso cambia pannolini e canticchia Go eeeeeeasy on me, baby. Quindi per evitare un altro mezzo disastro con un nuovo progetto, meno performance nei talk show e più investimenti su Tik Tok.

‘Love Sux’ by @AvrilLavigne debuts at #9 on the Billboard 200 with 30,000 units (19,000 pure sales). It becomes her sixth top 10 album. #LoveSux pic.twitter.com/W1zX90rJim — Avril Bandaids ☠️ (@avril_bandaids) March 6, 2022

Avril Lavigne #LoveSux debut at #9 on Billboard 200 with 30,000 units (19,000 pure sales). This is an upgrade to her last album ‘Head Above Water’ debuted at #13 Congratulations! 🥂🎉🧡 pic.twitter.com/4ML8IZJYqV — (@ARLavigneDaily) March 6, 2022