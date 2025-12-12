Disastro ambientale in Germania

Mercoledì pomeriggio, nelle campagne dell’Uckermark presso Gramzow e Zehnebeck, nel Brandeburgo, un guasto a un oleodotto ha causato il rilascio nell’ambiente di almeno 200.000 litri di petrolio greggio. La quantità è stata stimata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’incidente si è verificato in circostanze non ancora completamente chiare.

Intorno alle 14:30 di mercoledì, durante le operazioni preparatorie per un test di sicurezza previsto per il giorno successivo, qualcosa è andato storto presso il sito dove si trovano le valvole della struttura, vicino a Gramzow. Ralf Schairer, direttore generale della raffineria PCK, ha confermato ai media che l’evento si è verificato mentre i dipendenti lavoravano alla conduttura. Il getto di petrolio ha raggiunto temporaneamente altezze comprese tra 20 e 30 metri.

Per diverse ore consecutive, il greggio ha continuato a sgorgare dal condotto, il cui diametro misura circa 40 centimetri. La fontana di petrolio è stata arrestata solo verso le 19:45, quando la perdita è stata in gran parte sigillata. Due dipendenti PCK sono rimasti leggermente feriti.

La posizione del tratto danneggiato ha complicato le operazioni: trovandosi in una zona della campagna del Brandeburgo che presenta una depressione nel terreno, il petrolio ha continuato a fuoriuscire in piccole quantità anche dopo la sigillatura iniziale. L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito all’incirca fino a mezzanotte. La fuoriuscita è stata bloccata, ha assicurato l’esperto di sostanze pericolose dell’associazione vigili del fuoco del Land Alexander Trenn, quando il flusso di petrolio è stato deviato.

Dopo che l’oleodotto è stato messo in sicurezza, sono state avviate le operazioni per rimuovere dall’ambiente naturale circostante il petrolio greggio fuoriuscito. Le preoccupazioni principali riguardano il rischio di contaminazioni per i terreni agricoli e le falde acquifere del Brandeburgo. Dalla raffineria di Schwedt sono stati mobilitati camion aspiratori per rimuovere il greggio dalla superficie. Ma questo non basterà. Secondo Schairer, sarà probabilmente necessario asportare anche alcuni strati di terreno contaminato.

Una circostanza ha giocato a favore del contenimento: le recenti precipitazioni avevano reso molto umido il terreno agricolo circostante. Alexander Trenn ha spiegato che il petrolio, più leggero dell’acqua e che quindi tende a galleggiare, non è penetrato molto in profondità nel suolo durante la notte. Di conseguenza, un’ampia contaminazione delle falde acquifere appare al momento improbabile.

Hanka Mittelstedt, Ministra dell’Ambiente del Brandeburgo, ha annunciato che si sarebbe recata personalmente sul luogo dell’incidente per valutare l’entità dei danni e l’andamento dei lavori di soccorso. Schairer ha escluso che l’incidente comprometta il funzionamento della raffineria nel breve termine. La raffineria continua a funzionare normalmente, grazie alle scorte disponibili di petrolio greggio. Nei prossimi giorni la PCK condurrà un’indagine approfondita per stabilire cosa sia andato storto esattamente durante la preparazione del test di sicurezza.