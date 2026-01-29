9.1 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Salute

Disagio mentale in Lombardia

Da stranotizie
Disagio mentale in Lombardia

Il disagio mentale nei minori è in crescita e ha raggiunto numeri senza precedenti in Lombardia. I dati mostrano una tendenza in linea con il resto d’Italia, configurandosi come un’emergenza nazionale che richiede risposte tempestive e integrate.

La domanda di assistenza in ambito psichiatrico giovanile è cresciuta tra il 25% e il 35% negli ultimi anni, con un aumento significativo delle comorbidità, in particolare con le dipendenze, sia da sostanze che comportamentali e tecnologiche.

Nella regione Lombardia, sono state effettuate oltre 140mila visite di neuropsichiatria infantile, il numero più alto mai registrato. La domanda rivolta alle unità operative di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza è raddoppiata negli ultimi anni. Gli accessi al pronto soccorso dei minori per problemi psichiatrici hanno raggiunto 6.500 casi, con un aumento dei tentativi di autolesionismo e dei ricoveri impegnativi per disturbi psichiatrici, che segnano un incremento del 169% rispetto a 5 anni fa.

Articolo precedente
Carnevale di Pietrasanta
Articolo successivo
Scuola calcio Gilbert Nana in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.