Disagio mentale in Lombardia

Il disagio mentale nei minori è in crescita e ha raggiunto numeri senza precedenti in Lombardia. I dati mostrano una tendenza in linea con il resto d’Italia, configurandosi come un’emergenza nazionale che richiede risposte tempestive e integrate.

La domanda di assistenza in ambito psichiatrico giovanile è cresciuta tra il 25% e il 35% negli ultimi anni, con un aumento significativo delle comorbidità, in particolare con le dipendenze, sia da sostanze che comportamentali e tecnologiche.

Nella regione Lombardia, sono state effettuate oltre 140mila visite di neuropsichiatria infantile, il numero più alto mai registrato. La domanda rivolta alle unità operative di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza è raddoppiata negli ultimi anni. Gli accessi al pronto soccorso dei minori per problemi psichiatrici hanno raggiunto 6.500 casi, con un aumento dei tentativi di autolesionismo e dei ricoveri impegnativi per disturbi psichiatrici, che segnano un incremento del 169% rispetto a 5 anni fa.