Disagio Giovanile: La Corporeità Come Indicatore Cruciale

Il disagio giovanile è diventato un fenomeno strutturale della società contemporanea, con una crescente incidenza tra i giovani. Maria Teresa Marsura, dirigente Uciim e membro del comitato scientifico dell’Osservatorio nazionale bullismo, ha evidenziato l’importanza di riconoscere i segnali di malessere che possono manifestarsi durante l’adolescenza, come emozioni negative, isolamento sociale, difficoltà di concentrazione e problemi alimentari. Tali difficoltà possono culminare in atti di autolesionismo, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione da parte di famiglie e scuole.

Marsura ha anche discusso il valore del corpo come indicatore di disagio, una forma di comunicazione delle fragilità giovanili che può riflettere la crisi sociale attuale. Ha avvertito riguardo alla delicata trattazione del tema autolesionismo, che può avere implicazioni sia positive che negative. È cruciale, pertanto, sviluppare spazi creativi e sportivi, come dimostra il progetto “Campioni di vita”, che valorizzano l’espressione corporea e motivano i giovani a superare i propri limiti.

La prevenzione del disagio giovanile richiede un approccio integrato che includa sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, oltre a migliorare l’accesso alle informazioni sulla salute mentale, spesso considerata un tabù. Inoltre, fattori come la crisi economica, l’esposizione non controllata ai social media e la sottovalutazione dei genitori contribuiscono a questa problematica. Infine, Marsura ha sottolineato che i giovani spesso non comprendono la differenza tra reato e semplice scherzo, creando ulteriori complicazioni nelle dinamiche sociali.

Fonte: www.adnkronos.com