26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Salute

Disagio giovanile e salute mentale in Umbria: un’emergenza crescente

Da StraNotizie
Disagio giovanile e salute mentale in Umbria: un’emergenza crescente

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha sottolineato l’emergenza in Umbria riguardante il disagio giovanile, la salute mentale e le dipendenze. Questa situazione è caratterizzata da un aumento costante dei casi, che i servizi attuali riescono a gestire solo parzialmente. I giovani, in particolare, si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità e spesso i loro bisogni rimangono insoddisfatti.

È necessario andare oltre i semplici dibattiti sul tema delle Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, come confermato dalla Presidente Proietti. È fondamentale costruire un modello operativo che migliori l’efficacia dei servizi. Ciò richiede la creazione di unità organizzative specializzate e di strutture intermedie per affrontare i bisogni emergenti, accompagnate da risorse adeguate e reti di supporto solide.

Inoltre, è cruciale rafforzare la difesa legale e sviluppare nuovi protocolli in collaborazione con i tribunali. Questo richiede la riattivazione di accordi già esistenti per integrare in modo efficace i sistemi sanitario, sociale e giudiziario, così da garantire una risposta adeguata a chi vive situazioni di fragilità, soprattutto tra i giovani.

È altresì fondamentale sostenere il personale sanitario, che da tempo affronta questa complessità con strumenti inadeguati. È importante che le persone e le loro famiglie tornino al centro delle decisioni.

Il nuovo Piano socio-sanitario deve soddisfare queste esigenze, rappresentando un’opportunità per fornire risposte concrete a chi è in difficoltà e desidera un cambiamento significativo.

Articolo precedente
Marche: Matteo Ricci punta su turismo e grandi eventi
Articolo successivo
Riyadh in crisi: Giochi Asiatici Invernali a rischio spostamento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.