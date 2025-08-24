Disagio giovanile e salute mentale in Umbria: un’emergenza crescente

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha sottolineato l’emergenza in Umbria riguardante il disagio giovanile, la salute mentale e le dipendenze. Questa situazione è caratterizzata da un aumento costante dei casi, che i servizi attuali riescono a gestire solo parzialmente. I giovani, in particolare, si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità e spesso i loro bisogni rimangono insoddisfatti.

È necessario andare oltre i semplici dibattiti sul tema delle Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, come confermato dalla Presidente Proietti. È fondamentale costruire un modello operativo che migliori l’efficacia dei servizi. Ciò richiede la creazione di unità organizzative specializzate e di strutture intermedie per affrontare i bisogni emergenti, accompagnate da risorse adeguate e reti di supporto solide.

Inoltre, è cruciale rafforzare la difesa legale e sviluppare nuovi protocolli in collaborazione con i tribunali. Questo richiede la riattivazione di accordi già esistenti per integrare in modo efficace i sistemi sanitario, sociale e giudiziario, così da garantire una risposta adeguata a chi vive situazioni di fragilità, soprattutto tra i giovani.

È altresì fondamentale sostenere il personale sanitario, che da tempo affronta questa complessità con strumenti inadeguati. È importante che le persone e le loro famiglie tornino al centro delle decisioni.

Il nuovo Piano socio-sanitario deve soddisfare queste esigenze, rappresentando un’opportunità per fornire risposte concrete a chi è in difficoltà e desidera un cambiamento significativo.