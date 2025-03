Disagi sulla Roma-Napoli: Guasto Ferroviario e Ritardi dei Treni

Circolazione rallentata e ritardi fino a 150 minuti sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli a causa di un guasto a un treno tra San Giovanni e Ceccano. L’incidente ha provocato un blocco temporaneo del traffico ferroviario. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato un locomotore di soccorso e, per limitare i disagi, alcuni convogli sono stati deviati su linee convenzionali via Cassino e via Formia, con tempi di percorrenza prolungati fino a 90 minuti.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 14 marzo 2025, la situazione ha generato pesanti ripercussioni sulla circolazione, accumulando lunghe attese per i viaggiatori. Ferrovie dello Stato ha comunicato che la circolazione ferroviaria è “fortemente rallentata” sulla linea AV Napoli-Roma. Non sono stati forniti dettagli sulle cause tecniche del guasto né sulle tempistiche di ripristino completo della linea. Sono attese ulteriori comunicazioni ufficiali da RFI e FS per chiarire l’origine del guasto e le eventuali responsabilità.

Nel frattempo, i passeggeri sono stati invitati a consultare le informazioni aggiornate presso le stazioni o sui canali di infomobilità delle ferrovie. Nonostante le operazioni di soccorso siano in corso, non è possibile prevedere quando la situazione tornerà alla normalità. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. La maggior parte dei viaggiatori ha dovuto affrontare significativi disagi a causa di questo imprevisto, creando un’evidente difficoltà nella programmazione dei propri spostamenti.