Disagi sui bus nel Sud-Est Milanese

Il Comitato “Pendolari in lotta”, con sede a Paullo, ha raccolto segnalazioni di disservizi sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Autoguidovie. I problemi riguardano principalmente le tratte da e verso San Donato, dove gli autobus sono spesso in ritardo o saltano le corse, soprattutto durante le ore di punta.

Secondo il Comitato, la situazione sta diventando intollerabile e gli utenti segnalano numerosi episodi di ritardi e cancellazioni senza preavviso. Il fondatore del Comitato, Giancarlo Broglia, sottolinea che la carenza di autisti è il problema principale e che i viaggiatori non possono farne le spese, essendo costretti a lunghe attese o a accumulare ritardi sul posto di lavoro.

Il Comitato ha indetto un’assemblea on-line per discutere la questione e programmare eventuali iniziative di protesta. L’assemblea si terrà lunedì 1° dicembre alle 21 e sarà aperta a tutti gli interessati. Il Comitato si è già battuto in passato per il miglioramento delle corse dei mezzi pubblici e ora invita i viaggiatori a unirsi per chiedere un trasporto pubblico sicuro ed efficiente.