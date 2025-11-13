9.9 C
Disagi per la nuova tassa sui passi carrabili a Recanati

I disagi legati alla notifica della nuova tassa sui passi carrabili persistono, alimentando polemiche tra i partiti di opposizione, in particolare il gruppo Vivere Recanati. L’Abaco, agenzia responsabile di inviare gli avvisi di pagamento per il Comune, non avrebbe ancora messo a punto un elenco aggiornato dei referenti condominiali. Questo ha portato a invii errati e duplicati delle cartelle.

Un episodio emblematico è accaduto in un condominio di Recanati: una residente ha ricevuto un avviso per il pagamento del passo carrabile e lo ha inoltrato al capo condomino, che ha provveduto a saldare l’importo. Dopo un po’, un altro condomino dello stesso stabile ha ricevuto un secondo avviso identico. La donna ha dichiarato: “Prima era arrivata a me, poi a quello sotto casa mia. L’anno scorso avevamo già pagato.” Ha anche informato il capo condomino e incontrato il sindaco, il quale ha promesso di verificare la situazione e di ridurre gli errori per il futuro.

Il capo condomino si sta già attivando per chiarire le questioni con l’agenzia, la quale ha riconosciuto le difficoltà nell’identificare i legali referenti. La residente ha commentato: “Ci hanno detto che dovremmo mettere un avviso esterno che esiste un capo condomino, ma è assurdo. Chi ha effettuato le misurazioni poteva suonare il campanello.” La situazione è complicata da diverse palazzine che fanno parte di un unico complesso condominiale, e il sindaco Emanuele Pepa è stato reso edotto della vicenda, che mette in luce la confusione nella gestione del nuovo sistema di notifica.

Intanto, l’amministrazione ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione del servizio, il contratto con Abaco scadrà a breve.

