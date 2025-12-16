13 C
Disagi per autotrasportatori a Pozzuoli

Da stranotizie
Gli autotrasportatori isolani hanno dovuto affrontare gravi disagi al porto di Pozzuoli a causa dell’assenza del traghetto nell’orario previsto. I camionisti si erano recati al porto con l’intento di imbarcarsi sul traghetto delle 12 diretto a Casamicciola, ma al loro arrivo hanno scoperto che la corsa era stata sospesa senza preavviso e non c’era traccia della nave solitamente adibita a questo orario, la Maria Buono.

I camionisti sono stati invitati a effettuare la bigliettazione per la successiva partenza, quella delle 13.30 per il porto di Ischia. Tuttavia, al momento dell’imbarco, sono stati imbarcati per primi i veicoli dei privati e i pullman, lasciando senza spazio i camion che erano in attesa con i biglietti in mano. Di conseguenza, diversi camionisti sono stati costretti a rinviare la partenza, prevista inizialmente per le ore 12.00, e sono rimasti a terra sul porto di Pozzuoli.

La situazione ha suscitato le reazioni dei malcapitati, che hanno manifestato il proprio disappunto per il grave disservizio verificatosi, e per poco non si è giunti allo scontro fisico.

