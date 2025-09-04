Disagi in mobilità in Italia: settembre di proteste e cantieri

Il rientro dalle ferie per molti italiani si prospetta complicato a settembre, con 66 scioperi già annunciati, di cui 14 di livello nazionale. Ci si aspettano disagi per chi utilizza treni, aerei o mezzi pubblici. A Roma, la situazione è aggravata da cantieri stradali, chiusure della metropolitana e il ripristino delle zone a traffico limitato notturne.

Ad inaugurare il mese di scioperi sarà il fermo nazionale dei ferrovieri, che avrà luogo dalle 21 di mercoledì 4 alle 18 di giovedì 5. Anche i pendolari dei mezzi pubblici urbani subiranno interruzioni, con fermate programmate il 4, 5, 8 e 15 settembre, coincidenti con l’inizio delle scuole.

Per quanto riguarda l’Atac, il 4 settembre ci sarà uno sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30, che coinvolgerà autobus, tram e metropolitane, senza garantire servizi di scale mobili e ascensori. Un ulteriore stop serale è previsto per il 18 settembre.

Nella Capitale, dal 1° al 27 settembre, si svolgeranno cantieri notturni sulla Tangenziale Est, con possibili chiusure e restringimenti di carreggiata.

I varchi elettronici delle Ztl notturne tornano attivi: Trastevere e San Lorenzo dal 3 settembre, e Centro e Testaccio dal 5 settembre.

Inoltre, i lavori per il nuovo ponte Giulio Rocco, tra Ostiense e Garbatella, comporteranno la chiusura della metro B il 6 e 7 settembre, con bus sostitutivi in funzione. La metro C avrà limitazioni per l’apertura della nuova tratta e il servizio sarà interrotto in vari weekend di settembre.