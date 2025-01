Disagi Ferroviari: Ritardi e Cancellazioni dei Treni da Calabria Tirrenica a Roma AV

Giornata difficile per i viaggiatori in treno in Italia, specialmente al Sud, dove il maltempo e guasti hanno causato ritardi fino a sei ore e cancellazioni, colpendo anche la linea Alta Velocità tra Roma e Firenze. Matteo Renzi, insieme ai gruppi M5S e Pd, ha chiesto le dimissioni del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il quale è stato difeso dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma.

Il maltempo ha isolato la Calabria tirrenica, con forti raffiche di vento che hanno portato alla sospensione della circolazione sulla linea Reggio Calabria-Paola-Salerno, causando la cancellazione di 9 treni, 5 treni fermi e 2 ritardi superiori a 350 minuti. Altre criticità si sono registrate nei comuni colpiti, con alberi caduti e danni alle infrastrutture. Un evento significativo è stato il crollo di un pino a Paola, che ha colpito l’entrata dell’ospedale senza causare feriti.

Per quanto riguarda la linea AV tra Roma e Firenze, un guasto ha rallentato la circolazione, con ritardi inizialmente di almeno 30 minuti, arrivando a normalizzarsi solo alle 10:37 del mattino. Le opposizioni, in particolare Renzi e Gabriella Di Girolamo del M5S, hanno attaccato il ministro, descrivendo la situazione dei treni come insostenibile e paragonandola a un “calvario” per i passeggeri. Secondo Di Girolamo, il ministero dei Trasporti potrebbe essere considerato non all’altezza, e ha invocato un intervento della premier Meloni per rimuovere Salvini se non in grado di gestire la situazione.

Simona Bonafè del Pd ha segnalato in modo critico il ritardo del treno su cui viaggiava, evidenziando come l’inefficienza stesse diventando una norma. Tuttavia, per Salvini ci sono stati difensori tra cui Galeazzo Bignami di FdI, che ha considerato ingiusto attribuire le colpe al ministro, sottolineando che la situazione attuale è frutto di problemi di manutenzione preesistenti. Donnarumma ha minimizzato i disagi, affermando che milioni di passeggeri sono comunque soddisfatti del servizio e che Salvini è attivamente coinvolto nelle questioni riguardanti il trasporto ferroviario.