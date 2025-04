Disagi ferroviari per guasti imprevisti, Polfer respinge le affermazioni di Salvini sul sabotaggio: ‘Nessuna prova’

Una relazione della Polizia Ferroviaria ha escluso l’ipotesi di sabotaggio riguardo al caos dei treni del 14 e 15 gennaio, sostenuta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Gli accertamenti condotti dalla Polfer insieme alla Digos non hanno trovato prove concrete di atti dolosi, sebbene i guasti possano essere compatibili con tali gesti. L’indagine della Procura di Roma è aperta sui presunti sabotaggi denunciati dalle Ferrovie dello Stato, ma finora non emergono elementi rilevanti a conferma di questa teoria.

Si sono verificati cinque episodi dal 11 al 15 gennaio, causando notevoli disagi sulla linea alta velocità. Le Ferrovie dello Stato hanno indicato che non si può escludere la possibilità di attacchi mirati contro la rete ferroviaria. Tra i principali eventi analizzati, due episodi verificatisi a Roma hanno portato a disallineamenti nella linea di alimentazione elettrica, ma gli accertamenti tecnici finora non avrebbero trovato tracce di sabotaggio. Anche un altro episodio dell’11 gennaio, in cui un treno Frecciarossa si è fermato a causa di un guasto elettrico, non ha mostrato segni di dolo secondo le indagini preliminari.

Ulteriori incidenti includono un guasto al deviatoio a Gricignano di Aversa e la rottura di una rotaia tra Valdarno Sud e Arezzo. Tuttavia, è stato accertato che un rogo avvenuto nel novembre 2024, che ha distrutto 16 vagoni, è di natura dolosa. Gli accertamenti continuano, ma le indagini attuali non hanno fornito supporto all’ipotesi di sabotaggio per i recenti guasti sulla rete alta velocità.