Disagi e Ritardi alla Stazione Milano Bovisa: Treno Guasto Causa Caos e Sovraffollamento

Un guasto a un treno presso la stazione di Milano Bovisa ha causato notevoli problemi al traffico ferroviario regionale. Secondo Trenord, l’inconveniente tecnico è stato riparato intorno alle 17 di lunedì 18 novembre, ma i disagi sono stati considerevoli, con ritardi che hanno raggiunto fino a 120 minuti. Le linee maggiormente colpite includono le tratte S1 Saronno-Lodi, S2 Seveso-Milano Rogoredo, S5 Varese-Treviglio, S6 Novara-Treviglio, S12 Melegnano-Cormano e S13 Pavia-Milano Bovisa. Oltre ai ritardi, ci sono state cancellazioni e modifiche di percorso.

FerrovieNord ha comunicato che il guasto agli impianti è stato riscontrato intorno alle 15:30, causando l’inaccessibilità di sette binari su otto nello scalo. I tecnici sono intervenuti rapidamente, risolvendo la situazione intorno alle 16:50.

I passeggeri in arrivo dall’aeroporto di Malpensa hanno subito gravi disagi; secondo MilanoToday.it, anche in questo caso i ritardi hanno raggiunto i 120 minuti, con alcuni viaggiatori dirottati sulla stazione di Busto Arsizio in attesa di un treno per Milano.

La situazione è stata particolarmente tesa alla stazione di Rogoredo, dove, intorno alle 19, il tentativo di salire sui treni ha portato a scene di caos, con passeggeri che si spingevano l’uno contro l’altro. Un video diffuso online ha mostrato un passeggero che cercava di mantenere la calma, evidenziando la presenza di una persona in carrozzina.

In questo frangente, Trenord ha esortato i viaggiatori a informarsi attraverso la propria app o il sito ufficiale www.trenord.it, prestando attenzione alle informazioni mostrate sui monitor delle stazioni e agli annunci sonori trasmessi dagli altoparlanti.

Il complesso dei disagi ha quindi avuto ripercussioni significative non solo sul traffico regionale, ma anche sul collegamento tra l’aeroporto e il centro di Milano, dimostrando quanto la disponibilità di binari e la funzionalità degli impianti ferroviari siano cruciali per garantire un servizio efficiente e puntuale ai viaggiatori.