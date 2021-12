Le festività dell’Immacolata spezza in due parti la settimana di lavori parlamentari che va dal 6 all’11 dicembre.

A Palazzo Madama spazio al lavoro delle commissioni, mentre a Montecitorio sarà il turno prima della ratifica di alcuni accordi internazionali e poi della legge delega sulla disabilità che ha già avuto il via libera della commissione Affari sociali.

Il Decreto fiscale, approvato al Senato, sbarca alla Camera dove però non sono attese modifiche.

Il Decreto che ha introdotto il Super Green pass è atteso al Senato per la prossima settimana.

Commissione Affari sociali

La commissione presieduta da Marialucia Lorefice sarà chiamata allo sprint finale per approvare il testo sulle disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita: in base all’accordo tra i partiti, giovedì 9 dicembre dovrebbe essere affidato il mandato ai relatori per approdare in Aula la settimana successiva.

Commissione Sanità

Nella commissione presieduta da Annamaria Parente spazio alle audizioni: giovedì 9 alle 14 sarà il turno prima del Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alle 16, nell’ambito dell’affare assegnato “Potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell’epoca post Covid”, un rappresentante di Confcooperative sanità.