Disabilità e conflitti: l’appello di Hagrass a San Marino

Nonostante le persone con disabilità subiscano gravi conseguenze nei conflitti armati, esse sono spesso trascurate nella pianificazione delle risposte umanitarie. Di questo ha parlato Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, proponendo una nuova agenda globale su “Disabilità, Pace e Sicurezza”. L’Associazione Attiva-Mente della Repubblica di San Marino ha evidenziato la necessità di includere queste persone, che vivono situazioni drammatiche nei teatri di guerra, in tutte le fasi delle operazioni di soccorso.

Hagrass ha sottolineato che oltre 1,3 miliardi di persone con disabilità nel mondo aumentano notevolmente nelle aree di conflitto. Ad esempio, nella Striscia di Gaza, si stimavano 58.000 persone con disabilità prima del conflitto, cifra che non riflette la realtà. Con l’escalation della guerra, i feriti sono aumentati a più di 167.000, con un quarto delle vittime che dovrà convivere con disabilità permanenti.

Mostrando l’urgenza di una nuova agenda, Hagrass ha affermato che le esigenze delle persone con disabilità vengono spesso ignorate nelle situazioni di emergenza. I conflitti moderni, infatti, amplificano le disabilità e compromettono l’accesso a cure e servizi essenziali.

In un ottica di sensibilizzazione, è stata menzionata anche l’iniziativa di AIFO e RIDS, i quali hanno evidenziato l’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità nelle discussioni sui conflitti. Le loro voci non devono più essere dimenticate, poiché la dignità umana deve essere una priorità anche nei momenti di crisi.

Attiva-Mente continua a lavorare per portare attenzione su queste tematiche, preparando eventi in vista del 20° anniversario della Convenzione ONU, un’occasione per rinnovare l’impegno verso i diritti delle persone con disabilità.