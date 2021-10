La tecnologia progredisce per sete di scoperte, ma col fine di migliorare la vita delle persone. Soprattutto quelle affette da malattie o disabilità. Un’area, quella dedicata alle novità mediche e riabilitative, che avrà ampio spazio al Maker Faire di Roma, in programma dall’8 al 10 ottobre.

Tra le più interessanti c’è DoMoMEA, un sistema semi automatizzato di tele-riabilitazione domiciliare a basso costo pensato per pazienti affetti da disabilità neuromotoria lieve o moderata a seguito di ictus cerebrale. Sfrutta sensori indossabili inerziali e di pressione per l’analisi quantitativa del movimento del soggetto durante l’esercizio riabilitativo, fornendo feedback di vario tipo (visivi, uditivi e vibrotattili).

Il macchinario propone un protocollo riabilitativo di 14 esercizi. Il sistema è dotato di una tv-box Android collegata a una tv e comunicante con sensori indossabili inerziali e di forza, posizionati sul corpo del paziente. I dati dei sensori vengono usati per calcolare i parametri necessari a monitorare il paziente e per animare le interfacce utente sviluppate in VR non immersiva secondo l’approccio dell’exergaming, che lo guidano durante la riabilitazione. Vengono poi inviati a un server tramite connessione Internet crittografata e sono accessibili da una web app dedicata.

DoMoMEA è un progetto coordinato da Danilo Pani, professore di ingegneria biomedica dell’Università di Cagliari, a capo del team composto da Elisa Gusai, Andrea Zedda, Salvatore Spanu, Giulia Baldazzi, Marco Caruso, Stefano Bertuletti, Andrea Pibiri, Marco Monticone e Andrea Cereatti.