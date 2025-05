Disabili, firmato a Palermo accordo tra Locatelli e Lega Navale Italiana su Vespucci

È stato firmato a bordo del Vespucci, in sosta a Palermo, un accordo di collaborazione tra il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e la Lega Navale Italiana, rappresentata dall’ammiraglio Donato Marzano. Questa sinergia mira a promuovere iniziative comuni di inclusione sociale per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, attraverso attività nautiche e sportive, garantendo l’accesso al mare senza barriere.

Il Protocollo d’intesa è stato siglato nella storica Sala Consiglio del Vespucci, alla presenza di figure importanti della Marina Militare, inclusi l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto e il capitano di vascello Giuseppe Lai. Il ministro Locatelli ha espresso gratitudine alla Lega Navale per l’accordo, sottolineando l’importanza della partecipazione delle persone con disabilità nella vita comunitaria, in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili. Ha auspicato che i progetti che nasceranno da questa collaborazione coinvolgeranno sempre più persone.

L’ammiraglio Marzano ha affermato che l’accordo fornisce un ulteriore impulso ai progetti di inclusione sociale condotti dalla Lega Navale, che conta oltre 60.000 soci volontari. Ha menzionato la barca “Our Dream”, confiscata alla criminalità organizzata e resa completamente accessibile a persone con disabilità motorie, come un esempio di queste iniziative. Il ministro Locatelli ha visitato la base nautica di Palermo e la barca “Our Dream”, utilizzata per attività legate al mare e intitolata alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quest’imbarcazione sarà impiegata in attività di velaterapia in collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli nell’ambito del progetto “Velando”.

Fonte: www.adnkronos.com