In occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra il 17 maggio di ogni anno, l’Unar- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lancia la campagna di comunicazione #DirittoDiessere. A partire da oggi, uno spot viene trasmesso attraverso le reti Rai e i canali social dell’Unar e del Dipartimento per le pari opportunità. L’obiettivo è promuovere la cultura del rispetto e della non discriminazione, riflettendo sugli stereotipi e sui pregiudizi per prevenire e contrastare ogni forma di odio e violenza nei confronti delle persone Lgbti.





