Diritto animale e le specializzazioni italiane

A Tolosa, Francia, è stato introdotto un nuovo corso sul diritto animale, creato per formare esperti capaci di applicare leggi a protezione degli animali. L’Università di Tolosa ha avviato questo programma il 24 marzo, offrendo 128 ore di lezioni incentrate sull’importanza delle leggi per gli animali. Il corso, pensato per studenti di giurisprudenza e professionisti del settore legale, include lezioni teoriche, workshop pratici, dibattiti e esperienze dirette. La formazione si svolge in modalità mista, con alcune lezioni online e altre in presenza, per facilitare l’accesso.

In Italia, diverse università stanno seguendo questa iniziativa, con corsi specifici che mirano a formare professionisti nel campo del diritto degli animali. L’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con Animal Law Italia, offre un corso triennale sui diritti degli animali, accreditato dall’Ordine degli Avvocati. L’Università di Trieste propone un corso di 15 ore riguardante il ruolo degli animali nel diritto pubblico e costituzionale, evidenziando i cambiamenti normativi, inclusa la modifica della Costituzione italiana nel 2022 per riconoscere gli animali tra i principi fondamentali.

L’Università di Verona e l’Università degli Studi di Milano offrono corsi di perfezionamento sul benessere animale, mirati a laureati e professionisti, con un focus sulla legislazione e la salute degli animali. Infine, l’Università di Bologna propone un master biennale sulla medicina comportamentale degli animali da compagnia, combinando teoria e pratica per migliorare il loro benessere. L’interesse per il diritto animale in Italia è in crescita, supportato dalle iniziative accademiche.