Diritto a Stare Bene: una proposta per la salute mentale in Italia

A Torino è stata presentata la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Diritto a Stare Bene”, che intende istituire una Rete Psicologica Nazionale pubblica, gratuita e accessibile a tutti. L’obiettivo principale è quello di rendere il benessere psicologico un diritto universale, superando l’idea che l’accesso a tali servizi sia un privilegio legato alla situazione economica.

L’iniziativa è stata illustrata nella Sala delle Congregazioni, con il giornalista Rai Francesco Maesano a coordinarne i lavori. Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha ufficialmente sostenuto la proposta, sottolineando l’importanza della salute mentale per la cittadinanza e invitando alla creazione di una rete pubblica per il benessere psicologico in diverse aree come scuole e luoghi di lavoro.

Le forze politiche locali, incluso il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno espresso un sostegno formale alla campagna, evidenziando l’impegno della città nella costruzione di un sistema capillare di supporto psicologico. La vicepresidente del Consiglio Comunale, Ludovica Cioria, ha commentato la volontà di trasformare il concetto di “sto bene” in un diritto concreto per tutti.

Questa proposta si distingue in Italia per la sua ambizione di strutturare un sistema di servizi psicologici accessibile nei contesti di studio e lavoro, puntando sulla prevenzione del disagio e sulla riduzione dell’isolamento sociale. Secondo uno studio condotto da Università Sapienza di Roma, interventi psicologici continuativi possono ridurre significativamente l’accesso ai servizi sanitari, evidenziando l’importanza di investire in questo settore.

La raccolta firme per la proposta è già iniziata, con l’obiettivo di raggiungere 50.000 sottoscrizioni necessarie per presentare la legge in Parlamento. Maggiori informazioni su come firmare saranno disponibili a breve attraverso i canali ufficiali della campagna “Diritto a Stare Bene”.