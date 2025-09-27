17.8 C
Diritto a Stare Bene: Psicologia Gratuita per Tutti in Italia

Da StraNotizie
La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato la proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Diritto a Stare Bene”. Questo progetto ha l’obiettivo di istituire in Italia un servizio nazionale di psicologia pubblico e gratuito. La campagna di raccolta firme mira a ottenere 50mila sottoscrizioni necessarie per presentare la proposta di legge al Parlamento, rendendo il benessere psicologico un diritto per tutti.

La sindaca Salis ha affermato in un video sui suoi canali social di aver firmato la proposta e ha invitato tutti a partecipare. Ha sottolineato l’importanza della salute mentale come diritto fondamentale, evidenziando la necessità di maggior prevenzione e di un servizio di psicologi pubblici e gratuiti. Questi professionisti potrebbero supportare i cittadini nell’affrontare le sfide quotidiane e migliorare il loro benessere.

La raccolta firme è coordinata da Pubblica, un ente del terzo settore dedito all’espansione dei diritti. Francesco Maesano, coordinatore nazionale della campagna, ha ringraziato la sindaca e la sua Giunta per il sostegno. Ha inoltre evidenziato l’importanza di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo, proponendo la presenza costante di psicologi nelle scuole, negli uffici, negli ospedali e nelle attività sportive. La proposta si concentrerebbe sulla creazione di una rete psicologica nazionale pubblica di comunità, finalizzata a prevenire la violenza e l’esclusione sociale.

